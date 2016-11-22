Türk jetleri gece gündüz bombalıyor

Yoğun uçuş yapan Türk savaş uçakları, El Bab’ı da gece gündüz bombalıyor. Önceki gece El Bab ve çevresindeki Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde 7 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenleyen Türk jetleri, dün sabah da taarruzlara devam etti.



YOĞUN BOMBARDIMAN

Hava saldırılarında DEAŞ’a ait iki karargâh binası, üç savunma mevzi, bir silahlı araç, bir cephanelik ile çok sayıda bina imha edildi. Askeri yetkililer El Bab içindeki DEAŞ direnişi kırılana kadar hava taarruzlarının devam edeceğini söylediler. Karadan yapılan taarruzlarda da Türk topçusu 94 DEAŞ hedefini vurdu.



24 SAATTE 5 ŞEHİT

Önceki gün özel kuvvetler karargâhının havadan nokta atışı ile vurulmasından sonra, saldırıyı yapan Suriye uçağının radar izini Rus makamlarına ileten Ankara’nın Moskova’ya, “Suriye bir daha aynısını yaparsa misliyle karşılığını alır” mesajını ilettiği öğrenildi.



Hava saldırısında şehit düşen asker sayısı da dörde yükseldi. Ağır yaralanan astsubay kıdemli çavuş Halit Topuz da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. El Bab yakınlarında arazideki çatışmalarda da bir asker şehit düşünce TSK, Fırat Kalkanı’nda 24 saat içinde 5 şehit verdi. Çatışmalarda 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ayrıca iki zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve bir zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) hafif hasar aldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk askerine yönelik hava saldırısının dikkatle değerlendirildiğini kaydetti.



KRİTİK SAVAŞ ÜÇGENİ

- TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yanı sıra Suriye yönetimi ve terör örgütü PYD/YPG’nin içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de DEAŞ’ın elindeki El Bab’a yönelik operasyon düzenliyor.





- ÖSO kuzeyden ve batıdan El Bab’a doğru ilerlerken, YPG doğudan ve Suriye ordusu da güneyden kente ulaşmaya çalışıyor. TSK destekli ÖSO, El Bab’a 1 kilometreden az mesafede konuşlanmış durumda.



- Türkiye, ÖSO ile birlikte SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt kuşağı oluşturmasını önlemeyi ve Suriyeli mülteciler için güvenli bölge kurmayı hedefliyor.



- Uydu görüntüleriyle sağlanan istihbarata göre terör örgütü DEAŞ ise kendisine yönelen 3 farklı güce karşı El Bab kentinin etrafını duvarla örüyor.

