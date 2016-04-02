2 milyon liralık gasp

Bankaya gitmek için bir arkadaşıyla önce tramvaya, ardından da metrobüse binen işadamı, Florya'da araçtan indi.

Şenlikköy Camii yakınında motosikletle ikilinin yanma yaklaşan elleri bıçaklı 2 kişi, içinde 2 milyon TL bulunan çantayı gasp etti. Gaspçılar kaçarken, işadamı polisi arayıp yardım istedi. Chabi A., ifadesinde "Bankanın kapanmasına 1 saat kalmıştı. Trafik sıkışıklığı olduğu için tramvay ve metrobüse binmiştik" dedi. Polis, olayın ardından metrobüste ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

KAYNAK: Habertürk

İstanbul'da yaşayan ve uçak motoru ithalatı yapan İran uyruklu işadamı Chabi A., 28 Mart günü Aksaray'da bulunan bir döviz bürosunda 2 milyon TL değerinde dolar bozdurdu.