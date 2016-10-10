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20 bin öğretmen için kritik saatler

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını bugün açıklayacak.

20 bin öğretmen için kritik saatler

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün saat 17:00'da sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıklayacağını duyurdu.

MEB, 15 bin kadro ile dershanelerde çalışan 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda 29 Eylül'de duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmen adayları da atama tercihlerini 7 Ekim 2016'ya kadar gerçekleştirmişti.
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün saat 17.00'de meb.gov.tr adresinden açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmen adayları atama sonuçlarını, MEBBİS üzerinden kendilerine ait kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

Ayrıca sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayan adayların, talepleri halinde mevcut görev yaptığı okulda kadroya atanabilecekler. Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerlerde 2 yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteğinde bulunabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
MEBöğretmen
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