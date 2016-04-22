20 milyonluk ikramiye sahibini burdu

8 haftadır devreden Süper Loto’nun 20 milyon 844 bin 531 TL 85 kuruşluk ikramiyesi sahibini buldu. Bahçelievler, Karikatürist Ramiz Sokak’ta bulunan bir loto bayiinden oynanan ikramiyenin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Mahalle sakinleri ise kendi bulundukları sokaktaki bayiden lotonun oynamasından dolayı mutlular.

Loto Bayisi sahibi Serdar Genlik ise durumdan dolayı hem memnun hem de şaşkın. Kısa süre önce dükkanın yerini değiştirdiği için loto oynayan kişinin daha önceki müşterilerinden birisi olduğu düşünen Genlik, “Dün dükkanı ön taraftan arka taraftan aldık kısa bir süreliğine. Bu süre zarfında bu müşteri sayısındaki düşüşe rağmen 255 kişi oynamış bizim bayide. Buna rağmen bu sayı içerisinde 1 kişi büyük ikramiyeyi buldu” dedi.

Bayinin bulunduğu sokakta oturan Naciye Erdoğur ise şaşkın olduğunu söyleyerek, “Bana çıksaydı paranın hepsini vakıfların hepsine yardım ederdim. Para çıkan kişi saklamasın bunu iyi işlere harcasın. Fakirleri sevindirsin çocukları okutsun sevindirsin herkesi” diye konuştu.

Süper Loto’nun son çekilişi için, oldukça az sayıda insanın kendi bayisinden oyun oynadığını ifade eden bayi sahibi Serdar Genlik ise hem mutlu hem de şaşkın.