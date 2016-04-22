4 akademisyen için karar verildi

Akademisyenler ilk duruşmada ifade verdi. İfadelerinin ardından duruşma savcısına söz verildi. Savcı, mevcut delil durumu, atılı suçun mahiyeti, iddianame anlatımı içeriğiyle, sanıkların üzerine atılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. Maddesi kapsamında kalma ihtimaline binaen TCK'nın 301/4 itibariyle dava hakkında durma kararı verilmesini talep etti. Davanın durdurularak Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmasını talep eden duruşma savcısı, sanıkların ise mevcut delil durumu, atılı suçun mahiyeti ve sanıkların kaçma şüphesine dikkat çekerek tutukluluk hallerinin devamını istedi. Duruşmaya 15 dakika ara verildi.





SAVCI İSTEDİ, MAHKEME KARARINI VERDİ

Aranın ardından tekrar söz alan savcı, davanın TCK 301. Maddesi kapsamında kalma ihtimali ile davanın durdurulma kararını talebini tekrarladı. Savcı "Dosyanın bu şekilde karar verilmesi durumunda Adalet Bakanlığı'ndan geç gelme ihtimali olduğundan sanıkların mağduriyetine sebebiyet vermemek için tahliyelerini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme adli kontrol şartı olmadan 4 akademisyenin tahliyesine karar verdi. Dava 27 Eylül'e ertelendi.

Duruşmada savcı, 4 akademisyenin tahliyesini istedi. Mahkeme de adli kontrol şartı olmaksızın akademisyenlerin tahliyesine karar verdi.