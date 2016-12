50 milyon vatandaşı bekleyen tehlike

Postaya girmeyin

Adresinize ödemeli kargo gönderilmiş gibi yapılabilir, bu kargonun bir hediye veya değerli bir gönderi olduğu söylenebilir ve yüklü miktarlarda gönderi ücreti talep edilebilir. Emin olmadığınız hiçbir kargoyu kabul etmeyin. Kimlik bilgilerinizin sitede adınızı aratmayın. Bu bilgileri yükleyen kişilerin hedefi olabilirsiniz.

'Paranı da çeker, evini de satar'

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini internet yoluyla ele geçirebilen kötü niyetli kişilerin neler yapabileceğini uzmanlara sorduk. Kimlik çıkarıldıktan sonra ise bankadan para o kişi adına para çekmek, kredi almak, kişilerin tapulu mallarını satmak ya da şirket kurmak gibi pek çok dolandırıcılık türü yapılabiliyor.

'Kapına icra gelirse şaşırma'

TİCARET ve Borçlar Hukuku Uzmanı Avukat Selahattin Canbolat çalınan bilgilerle neler yapılabileceğini şöyle anlatıyor: "Kötü niyetli kişi bu bilgileri ele geçirdikten sonra bir muhtarlıktan alacağı kayıp belgesiyle yeni bir nüfus cüzdanı çıkarabilir. Kritik nokta dolandırıcının nüfus cüzdanı sahibi olmasıdır.

Hüviyeti alan kişi bankaya gidip paranızı çekebilir. Adınıza kredi alabilir, araba kiralayabilir. Ayrıca sahte vekaletname çıkararak tapu dairesinde evinizi, dükkanınızı kendisine aitmiş gibi satabilir.



Dolandırıcı hüviyetle adınıza yeni bir şirket kurabileceği gibi, ayrıca kendisini alacaklı gösterip bir senet düzenleyerek size ilamsız icra takibatı yapabilir.

Mahkemeler şu anda bunlara benzer davalarla dolu. Bunlardan korunmak için hesapları ve vergi dairesi kayıtlarını sık sık kontrol etmek, bankalarda belli limit üzerinde onay aldırmak ve güvenlik sorularının sayısını ARTtırmak işe yarayabilir."

'Her kapıyı açan anahtar'

AVUKAT Vural Ergül, sızdırılan bilgileri her kapıyı açan anahtarlara benzeterek şöyle konuştu: "İnternete düşen kişisel veriler ile sahte nüfus cüzdanı çıkartıldıktan sonra dolandırıcılar işin her şey kolaylaşır.

Çünkü internete düşen bu bilgiler anahtar gibidir. Dolandırıcılar da bu anahtarın açacağı kapıları çok kolay bulacaktır. Zaten onların işi sistemde açık aramaktır ve bu kişisel veriler sistemde açık yarattı. Mağdur olanlar ise hazineye dava açabilir ama bu da dolandırılmasına engel olmayacaktır. Sadece kaybını devletten talep edebilir. Bu da uzun bir hukuki süreç anlamına geliyor."

'Rahatlıkla kimlik çıkarılır

TÜRKİYE Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, bu bilgilerle rahatlıkla sahte kimlik çıkarılabileceğini söylüyor: "İnternet ortamında kişilerin bilgilerinin yayımlanması bazı sorunlara yol açabilir. Özellikle nüfusu kalabalık mahallelerde sorun olabilir. Art niyetli kişiler, internetten aldığı bilgiler ile gidip 'nüfus cüzdanını' kaybettiğini beyan eder ve kayıp ilmühaber belgesini alır.



Bu belgeyle gidip nüfus müdürlü ğünden sahte kimlik çıkartır. Bu noktadan sonra o kimliği bir çok yasadışı işlemde kullanabilir. Sahtekarlar bu işlemi sadece az kişinin yaşadığı köylerde ve tecrübeli muhtarların bulunduğu mahallelerde yapamaz."

VATAN

Kimlik bilgilerinin internette sızdırılmasının ardından uzmanlar, bugünden sonda dolandırıcılara karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.TC kimlik no İnternette yayılan veri tabanında kişilerin TC kimlik numarası, ad, soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yılı, doğum yeri, nüfus kayıt yeri ve açık adres bilgileri bulunuyor. Bu bilgiler yaklaşık 6 yıl önce 'sızdırılmıştı'. Ancak korsanlar bu verileri bir arama motoruna dönüştürerek, herkesin ulaşabileceği bir hale getirdi.Uzmanlar, gelen her telefondan, kapıya gelen herkesten ve alınan her e-postadan şüphelenmek gerektiğini belirtiyor ve "Telefonla kimlik bilgilerinizi, yakınlarınızın isimlerini ve adresinizi söyleyerek daha fazla kişisel bilgi paylaşmanızı isteyen veya polis gibi resmi kurumdan arıyor gibi davranarak sizi dolandırmaya çalışanlara karşı uyanık olun" diyor.