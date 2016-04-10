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6 yaşındaki çocuğa vahşet

Beyoğlu Kasımpaşa’daki bir gecekonduda annesinin evde bıraktığı küçük kızın istismara uğradıktan sonra 3 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. 

6 yaşındaki çocuğa vahşet
3 çocuk annesi Sevgi A., akşam saatlerinde küçük kızı E.N.A. (6) ve 6 aylık bebeğini evinde bırakarak büyük kızıyla birlikte pazara gitti. Hava karardıktan sonra pazardan dönen anne-kız evlerine girdiklerinde 6 yaşındaki kızını kanlar içinde buldu. 
 
İncelemelerde, küçük kızın istismara uğradıktan sonra 3 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. 
 
Kamera görüntülerinde, yan gecekonduda oturan kuzeni 14 yaşındaki M.A.’nın eve pencereden girdiği ve daha sonra aynı yerden çıkarak kaçtığı belirlendi. M.A., gözaltına alındı.


 
"PİŞMAN DEĞİLİM"
 
Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen M.A'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde psikolog eşliğinde alınan ifadesinde "Amcam benim gitmemi istediğim yere izin vermedi. Ona sinirlendiğim için bıçakla E.A'yı öldürdüm. Pişman değilim" dediği öğrenildi. 
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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