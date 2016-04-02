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ABD Büyükelçiliği'den Türkiye uyarısı

ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına aralarında İzmir ve Muğla'nın da bulunduğu 19 kente gitmemelerini tavsiye etti, Suriiye sınır bölgesinden ve Güneydoğu illerinden özellikle uzak durulmasını istedi.

ABD Büyükelçiliği'den Türkiye uyarısı
ABD elçiliği daha önce 3 kent için uyarmıştı. Yeni uyarısında bu listeye 16 yeni kenti daha ekledi.
 
Ankara'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını Türkiye'de özellikle doğu illerine gitmemeleri konusunda uyardı.
 
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Elazığ, Adana, İzmir ve Muğla illerine gidilmemesi konusunda resmi websitesinden ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD vatandaşları ayrıca, Suriye sınırına yakın bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldı.

ABD BİNALARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
 
Duyuruda, ABD misyonlarının gerekli görülen durumlarda çalışma saatlerini kısıtlayabileceği aktarıldı. Bu doğrultuda, Gaziantep’teki ABD misyonlarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Güvenlik tehditlerinin ortadan kalkması halinde bu kararın değiştirileceği bildirildi. Duyuruda, ABD vatandaşlarının terör tehdidi karşısında dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.
 
Geçtiğimiz hafta ABD ordusu, İncirlik Üssü’nde görevli ABD askerlerinin aileleri ile İzmir ve Muğla’daki personelin ailelerinin güvenlik tehdidi nedeniyle Türkiye’den ayrılmalarını istemişti. Komutanlığın Almanya’daki merkezinden yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde, İncirlik Hava Üssü dahil Adana, İzmir ve Muğla’daki askeri personelin ailelerinin Türkiye’den ayrılmalarına karar verdi” denilmişti. 
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