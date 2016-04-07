ABD'den flaş PKK açıklaması

Reuters’ın haberine göre, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda soruları yanıtlayan Bass, “PKK'ya şiddeti durdurması ve silahları bırakması çağrımızı yineliyoruz” ifadesini kullandı.

Bass, “IŞİD’in mevcut hattından çıkarılarak daha doğuya itilmesi için ılımlı muhaliflerin nasıl desteklenebileceği konusunda TSK ve hükümet ile görüşüyoruz” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bass, “ABD, YPG'ye silah ve mühimmat sağlamıyor” diye konuştu.