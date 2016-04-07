Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın, 11’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığı öğrenildi
Abdullah Gül’ün 2 koruması şehit oldu
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladıkları bombayı patlatmaları sonucu şehit olan polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın uzun yıllar koruma ekibinde çalıştığını belirtti.
07 Nisan 2016 Perşembe 22:59