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Abdullah Gül’ün 2 koruması şehit oldu

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladıkları bombayı patlatmaları sonucu şehit olan polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın uzun yıllar koruma ekibinde çalıştığını belirtti.

Abdullah Gül’ün 2 koruması şehit oldu
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın, 11’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığı öğrenildi
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