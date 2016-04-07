Abdullah Gül’ün 2 koruması şehit oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın, 11’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığı öğrenildi