Almanya'dan Türkiye açıklaması

Chebli, tüm kararları sorumluluk içinde ve aldıkları bilgiler temelinde verdiklerini belirterek, güncel değerlendirmelerin, sadece kendi bilgileriyle değil, başka istihbarat ve güvenlik birimleriyle yaptıkları işbirliği çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Chebli, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantıda, aylardan beri Türkiye’nin büyük şehirlerinde artan bir saldırı tehlikesi olduğuna işaret ettiklerini ve geçen çarşamba günü ciddiye alınacak bir ipucu alındığını belirterek, tedbir amaçlı olarak Ankara ve İstanbul’daki temsilciliklerin ve okulların kapatıldığını anımsattı.Bu bağlamda söz konusu kurumların daha sonra açık tutulmasının gelişmelere bağlı olacağını söylediklerini hatırlatan Chebli, “Şimdiki gelişmeler çerçevesinde elçiliğimizin, başkonsolosluğumuzun ve hem İstanbul’da hem de Ankara’daki okulların yeniden açılabileceği sonucuna vardık. Ankara ve İstanbul’daki okullar şu an tatil sebebiyle kapalı. Aksi takdirde onlar da açık olurdu.” ifadelerini kullandı.