Alparslan Çelik gözaltına alındı

Suriye'de Bayır-Bucak Türkmenlerinin yanında, Türkmendağı'ndaki Esad rejimine karşı savaşan Alparslan Çelik, Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğünü söyleyince, Rus istihbaratının hedefi haline geldi. Çelik, kendisiyle birlikte Türkmendağı'nda bulundukları belirtilen bir grup arkadaşıyla, kısa süre önce İzmir'e geldi.

Çelik'in de aralarında bulunduğu 14 kişi, yemek yemek için dün akşam saatlerinde Hatay Semti'ndeki bir restorana gitti. İddiaya göre, ihbar üzerine bir süre sonra restorana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik'in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 1 kalaşnikof marka tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Çelik ve arkadaşları, ifadelerinin alınması için Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguları süren Çelik ve arkadaşlarının, polisin telefonla aranıp, restoranda silahlı kişilerin bulunduğunu ihbar etmeleri üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltındakilerden Serkan Kurtuluş'un avukatı olan Sıddık Caner Erşen, "Gözaltına alınmalarının üstünden saatler geçmesine rağmen, tarafımıza herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu insanlar soydaşlarımıza destek vermenin ötesinde hukuksuz bir şeye hiçbir şekilde bulaşmamıştır. Gözaltına alınmalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Emniyete götürülen Çelik'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.