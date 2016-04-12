Altındöken’in annesinden sitem

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan'ın cezaevinde öldürülen katili Ahmet Suphi Altındöken’in cenazesini, anneannesinin köyü de kabul etmedi. Altındöken'in annesi, "Oğlum öldü, niye gömdürmüyorsunuz? Çöpe mi atayım?" diyerek gözyaşı dökerken, Kocaköy Mahallesi Muhtarı Rıfat Öcalan, cenazenin kadavra yapılmasını istedi. Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ise, "O kişinin, ya bir dağ başına ya bir ovaya gömülmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin diyorum başka ne diyebilirim. Her şey takdiri ilahi" açıklamasında bulundu. Bu arada Adana İl Müftüsü Arif Gökce bir açıklama yaparak cenazenin gömülmesini engellemenin dinen caiz olmadığını söyledi.

Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Altındöken'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. Defnedilmesine izin verilmeyen cenaze tekrar Adana'ya getirildi.

Adana Devlet Hastanesi morguna konulan Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesinin burada da defnedilmesine izin verilmeyince annesi Naciye Tan ile yakınları çaresiz kaldı. Cenazelerini defnedecek yer, götürecek araç bulamayan Naciye Tan, morg önünde "Oğlum öldü artık ne istiyorsunuz niye gömdürmüyorsunuz? Oğlumu çöpe mi atayım" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.

MUHTAR MEZARLIĞI KİLİTLEDİ

Bunun üzerine Ahmet Suphi Altındöken'in ailesi, son çare olarak Adana Devlet Hastanesi'nde bekletilen cenazenin, anneannesinin köyünde toprağa verilmesi istendi. Ancak Kocaköy Mahallesi’ne haber gelmesi üzerine Mahalle Muhtarı Rıfat Öcalan, mezarlığı kilitleyerek cenazenin mahallesinde gömülmesine izin vermeyeceğini söyledi.

'KADAVRA YAPILSIN'

Öcalan, “İnsanlık suçu, canlı canlı insanın bileğini kesmek... Mezarlığa koymama gibi bir yetkiye sahibim. Bu köy benim. Bu köyde ben yaşıyorum. Ben Suphi’yi basında takip ettim, tanımıyorum. Annesi bu köyden değil. Bu köyle yakından uzaktan ilgileri yok. Ninesi bu köylü. Kadavra yapsın. Devletin kadavraya ihtiyacı var. Ben kabul etsem, yine bu köyden çıkarırız” dedi.

Suphi Altındöken'in cenazesinin defnedilmesi düşünülen Tarsus'un Kocaköy Mahallesi'ndeki vatandaşlar mezarlığın kapısını kilitledi. Bu arada, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mahallede tedbir aldı.

AİLESİ SAVCIDAN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine aile savcılık ile görüşerek yardım istedi. Savcılık ise cenazenin defnedilmesi için Kocaköy Muhtarlığı ile görüştü. Cenazenin bir kamyonetle Tarsus ilçesine bağlı Kocaköy'e götürülerek defnedilmesi bekleniyor.

ÖZGECAN’IN BABASI CANLI YAYINDA KONUŞTU

Hunharca katledilen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan CNN Türk’te Saynur Tezel’in sunduğu Günlük programına konuk oldu. Mehmet Aslan, Özgecan’ın katili Suphi Altındöken’in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Onu affedecek kuvveti kendimde bulamıyorum” diyen Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, "İyi oldu" yorumlarına ise karşı çıkarak, "Bunu demeyin. Herkes kendi sorumluluğunu görsün" diye konuştu.

Aslan, Suphi Altındöken'e mezar yeri bulunamaması içinse, "Ya bir dağ başına, ya bir ovaya ama gömülmesi gerekiyor. Gitsin herkes okusun, dua etsin demiyorum. Ama Allah rahmet eylesin diyorum başka ne diyebilirim. Her şey takdiri ilahi" ifadelerini kullandı.

Acılı baba kızının katledilişini ‘yeni bir günün doğumu’ olarak görmek istediğini aktardı.

ADANA İL MÜFTÜSÜ: ENGELLEMEK CAİZ DEĞİL

Bu arada Adana İl Müftüsü Arif Gökce bir açıklama yaparak Altındöken’in cenazesinin toprağa verilmesinin engellenmesinin dinen doğru olmadığını söyledi.

İHA'nın haberine göre Gökce, üniversiteli Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’in cenazesinin Tarsus ve Adana’da toprağa verilmesinin engellenmesiyle ilgili basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Gökce, "İnsan olarak ve bir canlı olarak, onu toprakla buluşturmak Allah’ın emridir. Taha Süresi 55. Ayette, ’Allah, sizi ondan yani topraktan yarattı. Yine onu toprağa döndüreceğiz. Ve sonra o topraktan bir defa daha çıkartacağız.’ Şimdi bu ayeti kelimede üç defa; ’topraktan yarattık’, ’toprağa gireceksiniz’ ve ’ondan tekrar çıkacaksınız’ buyurur. Bir insan ne kadar günahkar olursa olsun, her ne kadar büyük günahlar sahibi olursa olsun, hiç kimsenin onun toprağa defninin engelleme yetkisi olamaz. Bu dinen caiz değildir. Dinin öngördüğü, günahı ne kadar büyük olursa olsun, o Allah ile kendi arasındadır. Allah, hesabını ona soracaktır. Hem de zaten sebep her ne olursa olsun, insanı toprakla buluşturmak Müslümana yakışır. Bir görevdir. Dolayısıyla gerek belediyelerimizin, gerekse şehirlerimizin, gerek yetkililerimizin, böyle bir engellemeye girişmeleri dinen doğru değildir, dinen caiz değildir" dedi.