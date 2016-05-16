Anıtkabir tehdidine açıklama Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medyada konuşulan “IŞİD tehdidi nedeniyle Anıtkabir’in 19 Mayıs’ta halka kapatılacağı” iddialarına son noktayı koydu.

Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medyada konuşulan “IŞİD tehdidi nedeniyle Anıtkabir’in 19 Mayıs’ta halka kapatılacağı” iddialarına son noktayı koydu.



Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine koyduğu bilgi notuyla Anıtkabir’in 19 Mayıs’ta halka açık olacağını açıklayıp, programla ilgili ayrıntılı bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı’nın kısa süre önce yaptığı açıklaması aynen şöyle:



“Anıtkabir, ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü 09.00-16.00 saatleri ile 19.00-22.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır. Ayrıca aynı gün 16.00-19.00 saatleri arasında ziyarete kapalı olarak, ‘Prof.Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Ödülünü Anıtkabir Komutanlığına Teslim Töreni, ‘Mehmetçiğin Gözüyle Mehmetçik’ konulu karakalem resim sergisi açılış töreni yapılacaktır. Açılışı müteakiben sergi 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 17.00’ye kadar halkımızın ziyaretine sunulacaktır.”