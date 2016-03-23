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Ankara'da bin 788 araç ikiz plakalı ya da çalıntı çıktı

Ankara'da emniyetin yaptığı sorgulamalarda bin 788 sorgulamada sistem, ikiz ya da çalıntı kaydı bulunduğu gerekçesiyle alarm verdi

Ankara'da bin 788 araç ikiz plakalı ya da çalıntı çıktı
Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren plaka tespit sistemi takılı araçlar tarafından yılbaşından bu yana 78 bin 408 aracın plakası sorgulandı.
 
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki plaka tespit sistemi takılı polis araçları, çalıntı ve ikiz plakalı araçların tespiti için 24 saat görev yapıyor.
 
MOBESE sistemleri ile entegre olarak çalışan Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS), seyir halindeyken de diğer araçların plakalarını okuyor. Ankara'ya giriş noktaları, Atatürk, İnönü, GMK, Çetin Emeç bulvarları ile Milli Müdafa, Vekaletler, Meşrutiyet, Ziya Gökalp, Yahya Galip, Dikmen, Çankaya, Simon Bolivar caddeleri başta olmak üzere ana arterler, siyasi parti binaları, büyükelçilikler, kamu binaları, AVM'ler ile halkın yoğun olduğu yerlerde devriye gezen araçların, çalıntı olarak kaydı bulunan araçlarla karşılaşması durumunda sistem alarm vererek kullanıcıları ikaz ediyor. Tespitin ardından ekipler, aracın son olarak bulunduğu nokta ve güzergahı konusunda çevredeki ekipleri uyarıyor.
 
Plaka tespit sistemi takılı mobil ekipler, 1 Ocak-2 Mart günleri arasında 78 bin 408 araç plakası üzerinde sorgulama yaptı. Sorgulanan araçlardan bin 788'inde sistem, ikiz ya da çalıntı kaydı bulunduğu gerekçesiyle alarm verdi.
 
Plaka tespit sistemi takılı araçlar tarafından 2015 yılında ise 312 bin 894 araç plakası sorgulandı. Bu araçlardan 4 bin 746'sında sistem, kullanıcıları çalıntı kaydı olduğu gerekçesiyle uyardı.
 
Ankara'da son dönemde meydana gelen bombalı terör saldırılarının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü emrine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından plaka tanıma sistemi takılı araç takviyesi yapılacağı öğrenildi.

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