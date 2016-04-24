Baba ile oğul sırt sırta operasyonda

Mardin Valiliğince 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon 42’inci gününe girdi.

Teröre ve teröristlere karşı sürdürülen operasyonda bir baba ve oğlunun omuz omuza mücadele etmesi görenleri duygulandırdı. Mardin kadrosunda olan oğluyla birlikte Ankara kadrosundan geçici görevle gelen baba, Nusaybin sokaklarında teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda görev aldı. Ayrı ayrı şehirlerde görev yapan baba ve oğul terör operasyonlarında bir araya gelerek omuz omuza mücadele etti.

Teröristlere yönelik süren operasyon devam ederken ilçede yer yer ve patlama sesleri sabah saatlerinde yükseldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlere yönelik süren operasyonlarda, Polis Özel Harekat (PÖH) memuru olarak görev yapan bir baba ve oğlunun, omuz omuza mücadele etmesi dikkat çekti. Ayrı şehirlerde görev yapan baba ve oğul, terör operasyonunda bir araya geldi.