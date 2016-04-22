Bakan Avcı, utanç yüzdesini açıkladı

Meclis Genel Kurulunda CHP'nin Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında eğitim ve öğretim faaliyetlerini düşürdüğü ve çocuklara yönelik istismar vakalarının artmasına neden olduğu iddiasıyla gensoru açılmasına yönelik önerge görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkındaki gensoru reddedildi.

KARAMAN'DAKİ ÖĞRETMEN 17 GÜNDE İHRAÇ EDİLDİ

Gensoru görüşmeleri sırasında Meclis'te konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlıktaki ihraçlarla ilgili konuştu. Karaman'daki cinsel istismar olayı ile ilgili olayla ilgili 7 Mart'ta il müdürlüğüne şikayet geldiğini aynı gün soruşturma açılıp savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Nabi Avcı, 15 Mart günü soruşturmayı tamamladıklarını, bir hafta içinde YDK'ya(Yüksek Disiplin Kurulu) sevk ettiklerini 24 Mart'ta ise ihraç kararını verdiklerini bildirdi. Bakan Avcı, "17 günde bakanlık olarak sorumluluğumuzun hem idari hem adli bakımdan gereğini yapmışız" dedi.

"SON 15 YILDA İHRAÇ KARARI VERİLEN DOSYALARDAN YÜZDE 41'İ CİNSEL SUÇLAR"

Nabi Avcı benzer konularla ilgili 2001-2016 arasında disiplin kurulunda işlem gören konularla ilgili şunları söyledi: "Devlet memurluğundan çıkarma talebiyle bakanlığımıza 2 bin 494 dosya gelmiş. Bunların bin 498'i kabul edilmiş ve meslekten çıkarılmış. 2001 yılında 451 olan dosya sayısı, 2015 yılında 188'e düşmüş. 15 yılda gündeme gelen dosyaların yüzde 40'ında iddia edilen suçlar sübuta ermediği için ihraç taleplerine olumsuz cevap verilmiş. İhraç kararı verilen dosyalar suçlara göre nasıl dağılıyor. Yüzde 7'si hırsızlık, yüzde 13'ü vazifeye gelmeme, yüzde 41'i cinsel suçlar, yüzde 22'si zimmet, yüzde 6'sı siyasi suçlar, yüzde 4'ü sahtecilik."

"2011 YILINDA 80, 2015'TE 70 KİŞİ CİNSEL SUÇLARDAN İHRAÇ EDİLDİ"

Nabi Avcı cinsel suçlardan dolayı en fazla ihraç sayısının 2011 yılında olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "2015 yılında toplam 127 ihraç kararı verilmiş 70'i yani yüzde 55'i cinsel suçlarla ilgili. Ortalama olarak bin 498 ihraç kararında 621'i cinsel suçlar kapsamında. Son dönemde cinsel suçların medyada çok sık yer alması sebebiyle bu suça yönelimin arttığı anlamına gelmiyor. Son 15 yıl içinde en fazla cinsel suç sebebiyle ihraç kararı verilen yıl 2011. O dönem 80 kişi ihraç etmişiz. 2013'te 43, 2014'te 50, 2015'te 70 personel bu gerekçe ile ihraç edilmiş.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, son 15 yılda ihraç kararı verilen dosyalardan yüzde 41'inin cinsel suçları kapsadığını söyledi. Bakan Avcı, "Cinsel suçlardan dolayı 2011 yılında 80, 2015'te 70 kişi ihraç edildi" dedi.