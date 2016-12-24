Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'daki terör saldırısıyla ilgili "Terörle hiç bir yere varılmaz. Amacı, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemek; emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye’nin verdiği mücadelenin bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım: "Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum savunmasız insan hayatını kaybetti. 60’ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil; 3-4 yaralımız var bu şekilde. Yaralıları ziyaret ettik durumları gayet iyi. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatanmdaşları da var. Terörle hiç bir yere varılmaz. Amacı, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemek; emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye’nin verdiği mücadelenin bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün burada olan terör yarın dünyanın başka bir ülkesinde olabilir. Bunun için hiçbir ülke güvende değildir. Terörün kutsalı, dini olmaz her yerde terördür. Terörle çifte standart başarı değil zafiyet oluşturur. Türkiye’nin Rusya ile Suriye’de inisiyatif alıp uzun süredir süren savaşı sana erdirme adımları bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sorna bu ve benzeri olaylarla karşılaşılabilir. Türkiye’de de olabilir tüm dünyada da olabilir. Üzerine gitmeye amansız şekidel devam edeceğiz, bizi korkutamaz. Milletimizin göstermiş olduğu kardeşlik ve dayanışma ruhu devam ettiği sürece üstesinden gelemeyeceğimizbir durum yoktur. 2017’de inşallah terörle mücadele başta olmak ülkemiz ve bölgemiz için daha fazla çalışacağımızı belirtmek isterim..." dedi.



NOEL BABA KIYAFETİ İDDİASI

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısını gerçekleştiren kişinin Noel Baba kıyafeti giydiği yönündeki iddialara da "Terörist Noel Baba kılığına girmiş, bunları yapmış gibi şeyler söyleniyor. Bunların aslı astarı yok. Bildiğimiz terörist..." şeklinde cevap verdi.