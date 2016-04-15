Bayık'tan 'Hepatit B salgını' suçlaması!

Bayık, "Çocuklara el uzatıyorlar, gençliğin içinde eroini kullanımını yayıyor, fuhuş ve her türlü ahlaksızlığı geliştiriyorlar. Ayrıca tedavi aracılığıyla bazı hastalıkları yayıyorlar" dedi. Bayık, Diyarbakır merkezinde, bazı kasaba ve köylerinde sağlık ekipleri adı altında halka bazı ilaç ve iğneler dağıtıldığını, bunların kullanımı sonucunda gençlerde yüzde yirmi beş oranında Hepatit B hastalığı geliştiğinin söylendiğini iddia etti.

HEPATİT B VİRÜSÜ NEDİR?

Hepatit B virüsü insandan insana kan, cinsel ilişki ve bazen de tükürük salgısı ile bulaşan bir virüstür. Dünyada görülen en yaygın karaciğer enfeksiyonu Hepatit B'dir. Virüs, tokalaşma, el ele tutuşma ile bulaşmaz. Hepatit B virüsüne karşı yüksek koruma sağlayan bir aşı uzun yıllardır Türkiye'de de kullanılmaktadır. Türkiye'de yaklaşık her 100 kişiden 4'ünde Hepatit B taşıyıcılığı vardır. Kalabalık, bir arada yaşayan ailelerde eğer sağlıklı bireylerde aşılama yoksa aile içi virüs geçişi daha yüksek oranda görülür.

Hepatit B virüsünde en büyük risk ise taşıyıcıların birçoğunun taşıyıcı olduğunu fark etmemesi ve bu süreçte hem tedaviyi geciktirmiş hem de başkalarına bulaştırmış olmasıdır.

Tedavi edilmemiş Hepatit B, Hepatit C enfeksiyonuna dönebilir.

Hepatit B belirtileri nelerdir?

Bulantı, iştahsızlık, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, ateş, ishal, kusma, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, cilt ve gözlerin beyaz kısmında sarılık olabilir.

Virüs ile enfekte olmamış herkes aşı yaptırabilir.

Terör örgütü yöneticilerinden, KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık Diyarbakır’da sağlık ekipleri adı altında halka bazı ilaç ve iğneler dağıtılarak Hepatit B hastalığı yayıldığını ileri sürdü.