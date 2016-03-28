Beratcan cinayetinde korkunç itiraf

Beratcan cinayetinde gözaltında bulunan Şüpheli Ersin Kaşıkcı, öğrenildiğine göre polise şu ifadelerde bulundu:





"Annesiyle 6 yıldır birlikteliğimiz vardı. Beratcan bir süre önce bizi birlikte gördü. Ardından ’ babasına söyleyeceğini belirterek’ annesinden para istemeye başladı. Ben de ona birçok hediye alıyordum. Bir süre böyle gitti fakat daha sonra ’babama söyleyeceğimi sizi’ demeye başladı. Bir gün annesi beni arayarak "Bizi gördü çocuğu ortadan kaldıralım" dedi. Bunun üzerine ben de plan yaptım. Olay günü okul çıkışında çocuğu bir bahaneyle servise aldım. Ellerini ve ayaklarını bağladım, ağzını bantladım. Daha sonra minibisün arkasındaki bagaj bölümüne yerleştirdim Çocuk arkada iken bir başka servisi dağıttım. Bir söre sonra da Tuzla’daki su kanalına götürdüm, kafasını 10 dakika suyu içinde tuttum. Öldüğüne ikna olunca orada bırakıp ayrıldım ve annesine işi bitirdiğimiz mesajını attım. "

ANNE: 'AYRILIRSAN YAKARIM' DİYORDU

Anne Türkan Karakütük’ün ise, şüpheli ile birlikteliğini kabul ettiği ancak "Kendisinden ayrılmak istiyordum. Bunu kendisine söyledim. Çoluğumu çocuğumu öldürmekle tehdit etti. ’Ayrılırsan seni yakarım’ diyordu. Çocuğumu öldürmek istediğimi söyleyerek beni de suçuna ortak etmek istiyor" dediği öğrenildi.

Ersin Kaşıkçı ve anne Türkan karakütük daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Adliyeye sevk edildi. Beratcan Karakütük, Kartal'da 9 Mart'ta kayboldu, olayın anlaşılmasının ardından ailesi polise başvurdu. Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kaybolduğu gün Beratcan'ı, okuldan annesini de tanıyan servis şoförü Ersin Kaşıkçı'nın aldığını belirledi.

Şüphelinin cep telefonu sinyali ve aracının GPS kayıtlarından yola çıkan ekipler Beratcan'ın cesedini, kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla'da su kanalında buldu. Yapılan incelemede, Beratcan'ın boğularak öldürüldükten sonra su kanalına atıldığı belirlendi. Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri Kaşıkçı'nın Gaziosmanpaşa'da kız arkadaşı olduğunu belirledi.

EVE GİRERKEN YAKALANDI

Bu adrese gidebileceği değerlendirildikten sonra ekipler, adres çevresinde önlem aldı. Dün akşam saatlerinde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçtiği yönünde bilgi alınan E.K., kız arkadaşının evine girdiği sırada operasyon başlatıldı.Kaşıkçı burada gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. E.K.’nın verdiği ifade ve yeni bulgular doğrultusunda Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük'te sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak emniyete getirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Türkan Karakütük, bir süre sonra sağlık kontrolüne götürülmek için emniyetten çıkarıldı. Karakütük sağlık kontrolünün ardından tekrar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelinin anneyi suçlayarak "Çocuk ilişkimizi öğrendi öldürelim" iddiasını ise annenin, "Ayrılmak istedim. Beni çoluk çocuğumu öldürmekle tehdit ediyordu. Suçuna beni ortak etmeye çalışıyor" dediği ortaya çıktı.