Beratcan'ın annesi için adli kontrol kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, anne T.K'nin serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz kabul edildi. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye iştirak" suçundan Beratcan'ın annesi T.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Harekete geçen Asayış Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, anne Karakütük'ü kaldığı misafirhanede gözaltına aldı.

GECEYİ AĞLAYARAK GEÇİRDİ



Türkan Karakütük, hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınarak getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki geceyi ağlayarak geçirdi.

'CİNAYETLE İLİŞKİNİZ VAR MI' SORUSUNA CEVAP VERDİ

Türkan Karakütük, Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakütük, gazetecilerin 'cinayetle bir ilişkiniz var mı' şeklindeki sorusuna 'yok' yanıtını verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan anne Türkan Karakütük serbest bırakıldı. Adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük, yerleştirileceği kadın sığınma evini terkedemeyecek.

KATİL ZANLISI SERVİSÇİ O DÖNEM O POLİSTE AĞLAMIŞ!

10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün arandığı dönemle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Küçük çocuğun katili Ersin Kaşıkçı, o dönem verdiği ifadede "Onu çocuğum gibi severdim" deyip ağlamış, aramalara katılmak istediğini söylemiş, yeterli delil olmayınca serbest bırakılmış.

Beratcan'ın katilinin bulunmasının ardından, cinayetin polisiye filmleri aratmayan bir çabayla aydınlatıldığı ortaya çıktı.

"BİR İLGİM YOK"

Habertürk'ün haberine göre Beratcan’ın 9 Mart’ta kaybolmasından sonra anne-babanın yakın çevresini mercek altına alan polis, anneyle ilişkisi olduğu öne sürülen Ersin Kaşıkçı’nın da ifadesini aldı. Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen zanlı, ifade verirken gözyaşlarını tutamadı ve “Çocuğum gibi severdim. Aramalara ben de katılayım” dedi.

Hakkında yeterli delil bulunamayınca ise serbest bırakıldı.

320 KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Bir yandan da çevredeki tüm MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtları alındı. Tam 320 kameranın yüzlerce saatlik kayıtları incelendi. Kayıtlardan, çocuğun ve servis aracının görüldüğü 7 dakikalık bir görüntüye ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından zanlı, kısa süre içinde yakalandı.