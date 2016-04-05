Beratcan'ın annesi tutuksuz yargılanacak

Beratcan'ın annesi Türkan K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılması kararına soruşturma savcısı geçtiğimiz hafta itiraz etti. Savcının itirazını değerlendiren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında direnerek itirazı bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Hakimlik, ilk etapta annenin 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldığını ve bu serbest bırakılmaya itirazı da 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin karara bağladığını belirtti. 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesinin ardından Türkan K.'yı adli kontrolle serbest bırakma kararının artık kesin olduğunu belirten 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosyaya yeni bir delil eklenmedikçe itirazın mümkün olmadığını belirterek itirazın reddine karar verdi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Türkan K. hakkında soruşturma savcısının talebi doğrultusunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmış ancak annenin ifadesini aldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakmıştı. Hakimlik ayrıca Türkan K.'yı Bakırköy Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirerek orayı terk etmeme yönünde karar vermişti.