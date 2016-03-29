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Beratcan'ın babası Ergün Karakütük konuştu

Beratcan cinayetinin şüphelisi servis şoförü Ersin Kaşıkçı’nın annele ilişkisi olduğu iddiaları için baba Ergün Karakütük, “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Eğer doğruysa boşanırım ondan" dedi.

Beratcan'ın babası Ergün Karakütük konuştu
Beratcan'ın annesi ise "Ersin Kaşıkçı’ya ayrılmak istediğimi söylediğimde çok kızdı. Oğlumun kaybolduğu gün de ayrılmak istediğimi söyledim. ‘Senin canını çok fena yakacağım’ dedi. Oğlumu öldürdü, böyle canımı yaktı" diye ifade verdi. Beratcan'ın katil zanlısı Kaşıkçı tutuklandı. Anne T.K. ise azmettirme suçundan tutuklamaya yeterli delil olmadığından mahkemece serbest bırakıldı. Kaşıkçı, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Bu arada Beratcan'ın babası da ilk kez konuştu. Acılı baba Ergün Karakütük, ''Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Eğer doğruysa boşanırım ondan'' dedi.
İstanbul’da kaybolduktan 15 gün sonra cesedi Tuzla’da bir su kanalında bulunan 10 yaşındaki Beratcan K.’yi öldürmekten yakalanan servis şoförü Ersin Kaşıkçı ve onun ifadesi üzerine gözaltına alınan çocuğun annesi T.K. poliste sorgulandı.

Cinayet Büro ekipleri, servis sürücüsü Kaşıkçı’yı, Gaziosmanpaşa’da bir kız arkadaşına giderken önceki gece yakaladı. Asayiş Şube’de sorgulanan 2 çocuk babası Ersin Kaşıkçı şu kan donduran ifadeyi verdi:

‘ORTADAN KALDIR’
 
“Annesi T.K. ile ilişkimiz vardı. T.K. ‘Beratcan ilişkiye girdiğimizi gördü, babasına söylemekle tehdit ediyor. Kocam öğrenirse beni öldürür. Bu çocuğu ortadan kaldır’ dedi. Okul çıkışı, Beratcan’ı araca aldım. Tenha bir yerde aracı durdurdum. Koli bandıyla ağzını kapattım. El ve ayaklarını bağladım. Servis saatim yaklaşmıştı. Beratcan’ı bagaja gizledim. Servise çok insan binmiyordu, binenler de ön tarafa biniyordu. Çocuk hareket ettiğinde ses duyulmasın diye müziğin sesini de açtım.”
 
“Servis bittikten sonra Tuzla’daki su kanalına gittim. Koli bandının burnunu kapatması nedeniyle bilinci gitmiş gibiydi. Hareket etmiyordu. Kucağıma alarak su kanalına götürdüm. 15 dakika başını suyun içinde tuttum. Öldüğünü düşünerek ayrıldım. Daha sonra ölmemiş olabilir diye kanala döndüm tekrar baktım, ölmüştü.”
 
'BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ'
Baba Ergün Karakütük, “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Eğer doğruysa boşanırım ondan. Hiç şüphelenmedim. Çünkü Türkan son ana kadar ‘Beni neden gözaltına alıyorlar?’ dedi. Suçu olan cezasını çekecek. O katili daha önce birkaç kez gördüm ama tanışıklığım yoktu” dedi.
Bu ifade üzerine, Beratcan’ın annesi T.K. de cenazeyi toprağa vermek için gittiği Karabük’te önceki gece gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

‘KOCAM ŞÜPHELENİYORDU’
Anne T.K. ilişkiyi doğrulayarak, “6 yıl önce tanıştık. Sevdiğim için birlikte oldum. Son zamanlarda mahalleden çok laf geliyordu. Eşim bazı mesajlarımı görmüş, şüpheleniyordu. Ersin Kaşıkçı’ya ayrılmak istediğimi söylediğimde çok kızdı. Oğlumun kaybolduğu gün de ayrılmak istediğimi söyledim. ‘Senin canını çok fena yakacağım’ dedi. Oğlumu öldürdü, böyle canımı yaktı. Oğlumun öldürülmesinde en ufak bir dahlim olmamıştır. Benim kendisini azmettirdiğim iddiası yalandır” dedi. Emniyetteki İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Kaşıkçı, “Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı. Anne T.K. ise azmettirme suçundan tutuklamaya yeterli delil olmadığından mahkemece serbest bırakıldı. Kaşıkçı, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.
Beratcan cinayetinde korkunç itiraf
Beratcan cinayetinde korkunç itiraf
Beratcan'ın annesine gözaltına
Beratcan'ın annesine gözaltına
Beratcan'ın katil zanlısı yakalandı
Beratcan'ın katil zanlısı yakalandı
Beratcan'ın ölümünde şok iddia
Beratcan'ın ölümünde şok iddia
Beratcan'n katili her yerde aranıyor
Beratcan'n katili her yerde aranıyor
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