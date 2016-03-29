Beratcan'ın katili ne kadar ceza alacak?

Anne Türkan K. ise serbest bırakıldı. Türkiye’yi sarsan cinayet ile ilgili, yanıtı aranan sorulardan birini ise şüphelilerin alacakları ceza oluşturuyor. Hukukçular, servis şoförü Kaşıkçı’nın ağırlaştırılmış müebbet alacağını kaydetti. Hukukçular, annenin ceza almamasının ise olay ile ilgisinin olmadığını ispat etmesine bağlı olduğunu vurgu yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında tahliye umudu ise yok.

İstanbul Kartal’da kaybolduktan iki hafta sonra Tuzla’da cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki Beratcan cinayeti ile ilgili sır perdesi dün aralandı. Cinayet şüphelisi Ersin Kaşıkçı, dün akşam sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Kaşıkçı, “Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı. Anne Türkan K. ise azmettirme suçundan tutuklamaya yeterli delil olmadığından mahkemece serbest bırakıldı. Kaşıkçı, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

GSM KAYITLARI İNCELENECEK



Türkiye’yi sarsan cinayete ilişkin değerlendirme yapan avukatlardan Alper Sarıca "Soruşturma savcısı tarafından her iki şüphelinin de cep telefonu kayıtları ilgili GSM operatörlerinden temin edilerek karşılıklı mesajlaşma ve görüşme dökümleri incelenecektir" dedi.

AZMETTİREN DE AYNI CEZAYI ALIR

Av. Sarıca açıklamasının devamında "Suçunu itiraf eden Ersin Kaşıkçı, ifadesine olay günü önceden planlayıp Beratcan'ı okul çıkışı servis aracına aldığını ve Beratcan'ın ağzını el ve ayaklarını bağlayıp bagaja koyduktan sonra servis dağıttığını söylüyor. Kaçıkçı, daha sonra Tuzla'daki su kanalına götürerek Beratcan'ın kafasını 10 dakika suya bastırdığını belirtiyor. Bu ifadelere göre kasten öldürme suçunun tasarlayarak, eziyet çektirerek , altsoya karşı, çocuğa karşı işlenmesi şeklinde kanunda belirtilen birden çok nitelikli durum olayda vücut bulmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 38. maddesine göre başkasını suç işlemeye azmettiren (yönlendiren) kimse işlenen suçun cezası ile cezalandırılarak fail ile aynı şekilde yaptırıma tabi tutulmaktadır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; eğer cep telefonu dökümleri Kaşıkçı’nın ifadelerini doğrular ise, nitelikli şekilde kasten öldürme suçunu işleyen Kaçıkçı’ya ağırlaştırılmış müebbet (ömürboyu) hapis cezası verileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ANNE, HABERİ OLMADIĞINI İSPAT EDERSE…



İstanbul Barosu’na üye avukat Deniz Gödekmerdan ise konu ile ilgili şunları kaydetti: “TCK’ya göre “Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. Yine bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer bu eylemi tasarlayarak yapmış ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Bu olayda annenin haberi olması halinde her ikisi de ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılır. Mahkemenin 1/6 oranında takdir-i indirim hakkı var. Duruşmadaki iyi hal gibi sebeplerden…. Mahkeme onu uygulayacaktır kanımca. Bu indirim yapıldığında ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezasına dönüşür. Eğer anne haberi olmadığını ispatlarsa zaten hiç ceza almaz, sanık durumunda olmaz.”

TAHLİYE UMUDU YOK



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının müebbet hapis cezasından bir takım temel farklılıkları bulunuyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam edecek şekilde sıkı güvenlik rejimine göre cezasının çektirilmesidir.

Örneğin hükümlü tek kişilik odada barındırılır, günde yalnızca bir saat açık havaya çıkma hakkı var. 15 günde bir 15 dakika telefon ile görüşebilir Yalnızca birinci dereceden yakınları ve vasisi ile 15 günde bir, 1 saat görüşebilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü kişinin şartlı salıverilmeden yararlanabilmesi için diğer şartlar yanında 30 yılını ceza evinde geçirmesi gerekir. Bunun dışında tahliye umudu yok.