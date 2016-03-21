Burcu Esmersoy şantajcısını yakalattı

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden "Elimde video görüntülerin var. Akıllı ol" diyerek kendisine şantaj yapan kişiyi yakalattı. Şantaj mesajları alması üzerine Savcılığa başvuran Esmersoy, şikâyet dilekçesinde, fotomodel ve sunucu olarak çalıştığını, sosyal medyada 2.5 milyonu aşkın takipçisi olduğunu belirtti.

ÇIKTILARI SUNDU

Geçtiğimiz günlerde kendisine, sinkaflı sözlerle, "Elimde cinsel görüntülerin var. Akıllı ol" diyerek şantajda bulunulduğunu kaydetti. Ağır hakaret ve şantaja maruz kaldığını kaydeden Esmersoy, yorumların çıktısını dosyaya delil olarak sundu. Ünlü model, bu kişinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Esmersoy'un şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya kullanıcısının 19 yaşındaki Saynur O., olduğu belirlendi.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu tespit edilen genç kız yakalandı ve ifadesine başvuruldu. Böyle bir sosyal medya hesabının olmadığını kaydeden genç kız, suçlamayı reddetti.

Yürütülen soruşturma sonunda Esmersoy'un söz konusu hesabın kapatılmadan önceki profil görüntüsüyle Saynur O.'nun aynı kişi olduğu tespit edildi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hakkında "şantaj ve hakaret" suçu kapsamında dava açıldı.

Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.