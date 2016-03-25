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Canlı bomba eylem hazırlığında yakalandı

İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde 4 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı IŞİD saldırısını gerçekleştiren ’canlı bomba’ Mehmet Öztürk ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erkan Ç.’nin de İstanbul, Ankara ve Antalya’da benzer eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Canlı bomba eylem hazırlığında yakalandı
İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde 4 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı IŞİD saldırısını gerçekleştiren ’canlı bomba’ Mehmet Öztürk ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erkan Ç.’nin de İstanbul, Ankara ve Antalya’da benzer eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamada, BM binaları, Kürt kökenli kişilere ait kafeler, güvenlik güçleri ve turistleri hedef alan eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine Erkan Ç.’yi gözaltına aldığı ve İstanbul’da ’canlı bomba’ saldırısını gerçekleştirip parçalanarak ölen Mehmet Öztürk ile irtibatlı olduğunun belirlendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Gaziantep ve diğer illerimizde Birleşmiş Milletler binalarına, Kürt asıllı vatandaşların sahip olduğu kafelere, polis/askeri hedeflere, Ankara, İstanbul ve Antalya’daki yabancı turistlere yönelik eylem planladığı şeklinde gelen istihbarı bilgiler sonucunda 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan tahkikat sürecinde 19/03/2016 tarihinde Beyoğlu İlçesi istiklal Caddesi üzerinde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde meydana gelen patlama olayı ile irtibatlı olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıs İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."
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