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Canlı bombanın ailesinden şok iddia!

Taksim’de 4 kişinin ölümüne neden olan canlı bomba Mehmet Öztürk’ün cenazesi dün saat 21.30’da ailesine teslim edildi. aile üyeleri, Adli Tıp Kurumu’na gelerek Mehmet Öztürk’ün cenazesini polisler eşliğinde teslim aldı ve karayoluyla Gaziantep’e götürdü.

Canlı bombanın ailesinden şok iddia!
İstanbul’u kana bulayan terörist Mehmet Öztürk'ün Gaziantep'te gözaltına alınan ailesi İstanbul'da da ifade verdi. Canlı bombanın ailesi, Mehmet Öztürk’ün küçük yaşta trafik kazası geçirdiği için akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Akşam saatlerinde serbest bırakılan aile üyeleri, Adli Tıp Kurumu’na gelerek Mehmet Öztürk’ün cenazesini polisler eşliğinde teslim aldı ve karayoluyla Gaziantep’e götürdü. Ailesi, Mehmet Öztürk’ü Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Şeymi Köyü’nde toprağa vereceklerini söyledi. Taksim’deki saldırıda hayatını kaybeden İranlı Ali Rıza Khalman’ın cenazesi de İran Başkonsolosluğu’ndan gelen yetkililere teslim edildi. Ali Rıza Khalman’ın cenazesi uçakla ülkesine gönderildi.
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