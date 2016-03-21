Canlı bombanın ailesinden şok iddia! Taksim’de 4 kişinin ölümüne neden olan canlı bomba Mehmet Öztürk’ün cenazesi dün saat 21.30’da ailesine teslim edildi. aile üyeleri, Adli Tıp Kurumu’na gelerek Mehmet Öztürk’ün cenazesini polisler eşliğinde teslim aldı ve karayoluyla Gaziantep’e götürdü.

21 Mart 2016 Pazartesi 11:13