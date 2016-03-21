Çarşambaya kadar yaz havası, sonra yine kış geliyor

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, Türkiye'de hava sıcaklıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıkların 14-15 derece olması gerekirken çarşamba gününe kadar 21-22 dereceye çıkacacanı söyleyen Sürmeli, Çarşamdan itibaren lodos fırtınasıyla birlikte sıcaklıkların tek haneli derecelere düşeceğini söyledi.

İşte Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları:

SICAKLIK MEVSİM NORMALLENİNİ ÇOK ÜZERİNE ÇIKIYOR

'Sıcaklık bu hafta çok yükseliyor ve normalin çok üzerine çıkıyor. Mesela İstanbul ve Ankara'nın bugün olması gereken sıcaklı değeri 12-13 derece iken çarşambaya kadar bu sıcaklık 20-21 dereceyte çıkacak.

Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz normal sıcaklık değerlerinin çok üstüne çıkacak.

ÇARŞAMBA LODOS FIRTINASI GELİYOR

Sıcak havanın yanı sıra çarşamba gününden sonra lodos fırtınası geliyor. Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına var. Bu lodos fırtınasının ardından ise hava soğumaya başlayacak.

25'İNDEN SONRAYA DİKKAT!

25 Mart'tan itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hava soğuyacak. Sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar düşecek.





BOLU DOLAYLARINDA KAR YAĞIŞI

Özellikler cumartesi günü cumartesi günü Bolu ve çevresinde aşırı soğuk ve kar yağışı bekleniyor.

ANKARALILAR DİKKAT

Soğuk hava tüm Türkiye'yi etkilerken Ankara ve İç Anadolu daha çok etkilenecek.

NİSAN'DA ARTIK BAHAR GELİYOR

Soğuk hava 28-29 Mart'tan itibaren ısınacak ve artık baharı yaşacayağız.