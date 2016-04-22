Cemaatte 38 abi 37 milyonu kullandı

Gülen cemaatine yönelik İstanbul merkezli gerçekleştirilen himmet operasyonunda, cemaat içinde “abi” konumundaki 38 kişinin Bank Asya’da işlem gören 16 ayrı hesaptaki 37 milyonu başka hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Hesaplardaki genel organizasyonu, cemaatin İstanbul Maltepe sorumlusu olduğu belirlenen ve Ömer Hoca olarak tanınan M.K.’nin yürüttüğü, bu kişinin ABD ve Rusya başta olmak üzere İspanya, Mısır, Endonezya, Almanya, İngiltere ve Fransa ile temaslarının olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce farklı kentlerde başlatılan operasyonla ilgili olarak önemli bilgilere ulaşıldı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, aralarında dumankaya İnşaat’ın sahiplerinin de bulunduğu zanlılarla ilgili yapılan soruşturmada, olayın H.Z. adlı bir kişinin verdiği bilgiler sonrasında araştırılmaya başlandığı öğrenildi.

Bank Asya şubesinden

Bank Asya’nın Maltepe şubesinde hesabı bulunan H.Z.’nin, 2006-2009 yılları arasındaki süreçte hesabından başkalarınca yaklaşık 1.1 milyon liralık işlem yapıldığını fark etmesi sonucunda savcılığa giderek şikayetçi olması düğmeye basılmasını sağladı. Dosyada hem şüpheli hem de müşteki konumunda olan H.Z.’nin verdiği ilk bilgiler sonrasında savcılık, Bank Asya’nın İstanbul’daki Maltepe, Pendik, Dalayoba, Erenköy, İmes, Bahçelievler ve Merkez şubelerindeki bazı hesapları mercek altına aldı. Bu incelemeler sonucunda ise 16 ayrı kişinin üzerine açılmış 16 ayrı hesaptaki para hareketleri şüpheli bulundu. 16 ayrı hesap üzerinde 38 kişinin para kullanma yetkisi olduğu belirlendi.



Belirlenen 38 kişinin cemaat içinde “abi” konumundaki isimler arasında yer aldığı anlaşıldı. Bu kişilerin, farklı zamanlarda hesaplardan yaklaşık 37 milyon liralık para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Para transferlerinin büyük bölümün yurtdışına gerçekleştiği saptandı.



Soruşturma kapsamında, bu hesaplardan yapılan şüpheli para transferleri sırasında isimleri tek tek belirlenen Bank Asya’nın 41 personelinin de yardımcı olduğu anlaşıldı.

Kilit isme ulaşıldı

Soruşturmada, savcılık cemaat içinde yer alan ve Maltepe vekili olarak görev yapan M.K.’nın ismine de ulaştı. Şüpheli M.K.’nın açtırılan hesaplardaki para hareketlerini organize ettiği, kurban parası ve öğrenci burslarının yanı sıra himmetlerin toplanmasını sağladığı ortaya çıkarıldı. Cemaat içinde Ömer Hoca adıyla tanınan M.K.’nın, ABD ve Rusya ile birlikte İspanya, Mısır, Endonezya, Almanya, Rusya, İngiltere ve Fransa’daki bağlantılı olduğu kişiler ve kuruluşlar saptandı.

Çekler himmet oldu

Bu arada aynı dosyanın ikinci boyutunun şirketlerin iş yaptığı firmaların alacakları karşılığında toplam miktar kadar iki ayrı çek kestikleri, büyük miktardaki paranın alacaklı firmalara ödendiği, küçük yüzdeli bölümün ise alacaklı olan firmaların isteği olmaksızın “himmet” olarak cemaat hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.



Buna örnek olarak, cemaate yakın firmalardan 100 bin lira alacaklı olan bir firmaya 90 bin ve 10 bin liralık iki ayrı çek kesildiği veya senet düzenlendiği, 90 bin liranın alacaklıya ödenmesine karşın 10 bin liranın doğrudan cemaat kaynaklarına aktarıldığı tespit edildi.



Bu çerçevede, Dumankaya İnşaat firmasıyla ilgili 48 ayrı çekin şüpheli görülerek incelemeye alındığı, 5 çekte görülen suç iddiası nedeniyle firmayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul merkezli himmet operasyonunda, cemaat içinde “abi” konumundaki 38 kişinin Bank Asya’da işlem gören 16 ayrı hesaptaki 37 milyonu başka hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Şirketlerin kestiği çek bedellerinin bir kısmının da himmet olarak cemaat hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.