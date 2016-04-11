Cenazesi ortada kaldı

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken ve babası bugün cezaevinde silahlı saldırıya uğramış, 26 yaşındaki Suphi Altındöken ölmüştü.

CENAZESİNİ SAHİPLENMEM

Ahmet Suphi Altındöken'in amcası Behzat Altındöken cenazeye sahip çıkmayacaklarını belirterek, "Zaten 1 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Onları zaten akraba olarak kabul etmiyoruz. Ben cenazesini sahiplenmem. Annesi sahiplenip defnederse bir şey diyemem" dedi.

ŞU AN NET SÖYLÜYORUM, ÜZÜLDÜM

Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan ise Habertürk'e konuştuğu, şunları söyledi:

"Neden diye sordum. Cevap bulmak için çaba harcadım. Şu an çok net söylüyorum üzüldüm, ölmemeliydi. Bu kadar basit ölmemeliydi, yaşamalıydı. Her gün bu acıyı yaşamalıydı. Annesi ve babası iyi değiller" dedi.

MAHKUMLAR SORGULANDI

Öte yandan Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ekipleri silahlı saldırıya karışan mahkum veya mahkumları sorguladığı öğrenildi.

CENAZEYİ KİMSE İNDİRMEK İSTEMEDİ

Göğsünden tek kurşun ile vurulduktan sonra ambulans ile kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesi, hastane morguna konuldu. Altındöken'in cenazesi, Yüreğir Belediyesi'ne ait ambulans ile otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Altındöken'in yakınları gelmediği ve kimse de yardım etmek istemediği için cenazesi araçta bir süre bekletildi. Daha sonra özel güvenlik görevlisi cenazeyi getiren güvenlik görevlilerinden cenazeyi indirmek için yardım istedi.

Kimse gelmek istemedi. Bu arada, cenazeyi getiren sürücü, "Cenazeyi kimse indirmek istemiyor" dedi. Güvenlik görevlisi de 'Mecbur inecek' diyerek orada bulunanlardan yardım istedi.

Kısa süreli diyalogun ardından iki kişinin yardımıyla cenaze morga indirildi. Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesi otopsinin ardından Tarsus'ta toprağa verilecek.