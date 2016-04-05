'Cübbeli Ahmet Hoca' hakkında bir yıl hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Mahmut Ünlü tarafından kaleme alınan, Tuana Basım Yayın tarafından dağıtımı yapılan “Şifa Ayetleri” isimli kitabın 42. ve 43. sayfalarında “erkeğin tenasül uzvu için okunacak dualar” başlığı altında halkın din duygularının alenen tahkir edildiği yönünde şikayette bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, Ünlü'nün savcılığa verdiği ifadeye de yer verilirken, şüpheli Ünlü'nün savunmasında soruşturmaya konu 42. ve 43. sayfalardaki bilgileri başka bir kitaptan alıntı yaptığını belirttiği ancak, sayfanın alt kısmında dipnot gösterilmediği, hangi sayfaların alıntı olduğuna dair bilgi verilmediği kaydedildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

'DOĞRULUĞUNU GÖSTEREN BİR BİLGİ BULUNMUYOR'

“Diyanet İşleri Başkanlığının 14 Ocak 2016 tarihli yazısında, 'Kuran-ı Kerim'deki bazı surelerin, ayetlerin ve Allah'ın isimlerinin suya okunması ve bu suyun tedavide kullanılmasına yönelik dile getirilen tertip ve yöntemlerin sahih kaynaklarımızda bir dayanağı olmadığı gibi Kur'an ve sünnette bu tertip ve uygulamaların doğruluğunu gösteren bir bilgi bulunmamaktadır. Mezkur Sure, ayet ve Esma-ı Celile'nin manalarından hareketle bu ve benzeri tertiplerin oluşturulması tasvip edilemez. Kur'an ayetlerinin ve Esma-ı Şerife'lerin bu gibi konularda istismar edilmesi Kuran'ın mehabetine yakışmayacağı gibi halk nazarında da olumsuz duygu ve anlayışlara yol açabilir.' denilmektedir. Dosya kapsamındaki bilgi, belge, savunma ve tüm delillere göre şüphelinin Kur'an, hadis ya da sünnete dayanmayan bir takım yöntemlere halkın dini duyguları incitecek şekilde yer verdiği, halk nazarında olumsuz duygu ve anlayışlara yol açabilecek bilgilerin doğruluğunu gösteren bir kaynak bulunmadığı, atılı 'dini duyguların alenen aşağılanması' suçunun işlendiği kanaatine varılmıştır.” denildi.

İddianamede, şüpheli Ahmet Mahmut Ünlü hakkında, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.