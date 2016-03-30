Demir korkulukların üzerine düşerek öldü

Polis, olayı Büyükketenci'nin ailesine haber verdi. Eve gelen baba Yüksel Büyükketenci, oğlunun düştüğü pencereden oğluna son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan polis ekipleri olayın intihar olabilme ihtimalini araştırıyor.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan ve psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen Orhan Büyükketenci, birinci katta bulunan evinin penceresinden demir korkulukların üzerine düştü.Büyükketenci'yi görenler durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sadrettin Büyükketenci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükketenci'nin cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından saplandığı demirlerden kurtarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere numune hastanesi morguna kaldırıldı.