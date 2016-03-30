DHKP-C'li teröristler valiliğe saldırdı

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Tunceli Valiliği ile bitişiğindeki Adliye binasının girişine saat 09.00 sıralarında gelen DHKP-C'li 2 terörist önce valilik ve adliye binasının güvenliğini sağlayan polis noktasına el bombası attıktan sonra adliye binası giriş kapısına yöneldi. Bu sırada bina güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Saldırıyı düzenleyen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer terörist ise adliye binası önünde öldürüldü. Saldırının ardından kaçan diğer teröristin yakalanması için kentte geniş çaplı operasyon başlatılırken, olay yerine çok sayıda polis ve jandarma özel harekat timi sevk edildi.

TERÖRİSTLERİN DHKP-C'Lİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen de olaydan kısa bir süre sonra bölgeye gelerek operasyonu bizzat yönetti. Çatışmanın ardından güvenlik güçleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Tunceli Valisi Osman Kaymak da çatışmadan bir saat sonra valilik binasına gelerek incelemelerde bulundu. Çatışma nedeniyle valilik ve adliye binaları giriş-çıkışlara kapatıldı.

Yetkililer, öldürülen teröristin DHKP-C'li olduğunu ve kimliğinin belirlendiğini belirterek, üzerinden 1 tabanca ile 1 uzun namlulu silah ile çeşitli dokümanlar ele geçirildiğini söyledi

Tunceli'de Valilik ve Adliye binasının girişindeki polis noktasına el bombası attıktan sonra içeriye girmeye çalışan 2 teröristten biri çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Kaçan diğer teröristi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yetkililer, öldürülen teröristin DHKP-C'li olduğunu ve kimliğinin belirlendiğini söyledi.