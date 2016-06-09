Dışişleri'nden flaş Paris açıklaması

Türk milli takımının da katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakaları Fransa’da başlıyor. Dışişleri Bakanlığı, EURO 2016’yı izlemek için Fransa’ya gidecek Türk vatandaşları için önemli bir duyuru yayımladı.



Duyuruda, Paris’te yaşanan terör saldırısının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının şampiyonayı kapsayacak şekilde uzatıldığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Fransa ile ilgili seyahat duyurusu şöyle:

“Milli Takımımızın da katılacağı EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası 10 Haziran – 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fransa’nın ev sahipliğinde Bordo, Lens, Lille, Liyon, Marsilya, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne ve Toulouse’da düzenlenecektir.

Ev sahibi Fransa, Paris’te yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını, Avrupa Futbol Şampiyonasını da kapsayacak şekilde iki ay daha uzatmıştır.

Fransız makamlarınca, bu kapsamda, maçların oynanacağı stadyumlar, taraftarların bir araya gelmeleri için hazırlanan taraftar alanları (fanzones) ve insanların toplu olarak bulunacağı diğer alanlarda yoğun önlemler alınmakla birlikte, vatandaşlarımızın mevcut güvenlik riski konusunda bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.



AZAMİ ÖLÇÜDE DİKKATLİ OLUN

Bu çerçevede, şampiyonayı takip etmek üzere ülkemizden, Fransa içinden ve diğer yabancı ülkelerden maçların oynanacağı şehirlere seyahat edecek vatandaşlarımızın, toplu taşıma araçlarında ve başta yukarıda anılan alanlar olmak üzere, kalabalık yerlerde azami ölçüde dikkatli olmalarında, acil durumlarda yerel makamların vereceği talimatlara uymalarında ve yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir.

Fransa’daki Temsilciliklerimizin Web Adresleri:

T.C. Paris Büyükelçiliği web adresi: http://paris.be.mfa.gov.tr/

T.C. Bordo Başkonsolosluğu web adresi: http://bordo.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Lyon Başkonsolosluğu web adresi: http://lyon.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Marsilya Başkonsolosluğu web adresi: http://marsilya.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Nant Başkonsolosluğu web adresi: http://nant.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Paris Başkonsolosluğu web adresi: http://paris.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Strazburg Başkonsolosluğu web adresi: http://strazburg.bk.mfa.gov.tr/

Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

Tel: (Fransa’dan) +33 180 146335+33 180 146335

(Türkiye’den) +90 312 292 29 29+90 312 292 29 29 “

