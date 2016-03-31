Diyarbakır'da hain saldırı: 7 şehit

Saldırı, merkez Bağlar İlçesi'nin kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Şanlıurfa karayolu üzerindeki Bağcılar Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır'a başka illerden takviye olarak gelen polisleri taşıyan Çevik Kuvvet'e ait zırhlı midibüs, Evrim Alataş Caddesi üzerinde kavşağı döndüğü sırada, teröristler yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında özel harekat polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.





Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'daki terör saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini, patlamada 7 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 13 polis ile 1'i ağır 14 sivilin yaralandığını belirtti..

Saldırının duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, takviye polis ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki olay yerine en yakın resmi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının meydana geldiği bölge polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.



Sosyal medyada kullanıcılar patlamanın ardından, caddeye uzak evlerin bile camlarının kırıldığını aktardı.