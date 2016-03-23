Diyarbakır'da HDP'li vekile büyük şok

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesindeki sokağa çıkma yasağı kalkarken Bağlar'da incelemelerde bulunan ve esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, halkın tepkisiyle karşılaştı.



Kaynartepe mahallesinde işyeri tahrip olmuş esnaflara "geçmiş olsun" diyen Milletvekili Pir, beklemediği bir tepki gördü. Çevredeki vatandaşların da diyaloğa katılıp, tepkilerin büyümesi üzerine Pir bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.



"NE YAPMAN GEREKİYORSA ONU YAP"

Pir ile esnaf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Evlere roket atıldığını dile getiren esnafa milletvekili Pir, "belki devlet yapmıştır" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine esnaf devletin şimdiye kadar kaç eve roket ile saldırdığını sorarak, Pir'e tepki gösterdi. Esnaf, kendisinden ne istediğini, neler yapabileceğini soran HDP'li vekile, "Bunu devlet bize yapmadı sayın vekil bakın eve roket girmiş. Devlet hangi eve şimdiye kadar roket atmış. Böyle değil. Yani hak arayışı böyle değil. Kendi halkına sahip çıkmak böyle değil şimdi bu hal midir? Eğer polise karşı savaşıyorsan git dağda savaş. Ama sen buraya gelmişsin. Halkın içine. Burada ne var. Benim evime roket girmiş. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Bu halka sahip çık. Bu pislikleri topla, bu belediye bizim belediye değil mi? HDP belediyesi değil mi? HDP milletvekili değil misiniz gelin kaldırın bu pisliğinizi" şeklinde karşılık verdi.



TEPKİ BÜYÜYÜNCE BÖLGEYİ TERK ETTİ

HDP'li Pir ile esnaf arasında yaşanan gerginlik çevredekilere de sıçradı. Vatandaş tartışmaya katılınca Pir bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Pir gittikten sonra Bağlarlı esnaf yaşadıklarını anlattı.



A.G isimli esnaf "Diyarbakır Kaynartepe'de oturuyorum. Doğma büyüme buradayız. HDPMilletvekili Ziya Pir güya bize geçmiş olsuna gelmiş. Yani biz 30 yıldır buradayız, biz halen devletin gelip yukarıdaki eve roket attığını görmedik. Devletin duvarları kırıp, duvardan duvara, daireden daireye tünel yaptığını görmedik. Kardeşim devlet yapmışsa sen bu devleti niye bizim üstümüze çekiyorsun. Bu mudur senin hak anlayışın, insanlık anlayışın. Yani hak hukuktan savunman, demokrasi anlayışın bu mudur kardeşim? Bu ise biz bunu istemiyoruz. Gidin siz bunu nereden yapabiliyorsanız gidin yapın. Ne kırılmadık cam kalmış, ne roket girmemiş ev kalmış, ne kurşun girmemiş ne bir dükkân kalmış, ne bir ev kalmış" dedi.