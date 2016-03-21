Diyarbakır'da Nevruz ateşi yakıldı

Kutlamaya gitmek isteyen vatandaşlar 3 ayrı noktadan aranarak içeri alınırken, Nevruz kutlamasında çevre illerden de gelen toplam 5 bin 205 polis görevlendirildi.

Diyarbakır’da bugün kutlanacak olan Nevruz öncesi vatandaşlar alana gelmeye başladı.

Kutlamanın yapılacağı Nevruz Parkı’na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar 3 farklı noktadan içeri girebiliyor.Öte yandan, alandaki vatandaşların güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bazı polislerin etkinliği takip etmek için bölgeye gelen basın mensuplarını engellemesi tepki çekti. Güvenlik görevlileri, basın mensuplarına hakaretler savurarak bölgeden uzaklaştırdı.

Güvenlik görevlilerinin işlerini yapmaya çalışan basın mensuplarına bu tür yaklaşımı tepkilere neden oldu.

Nevruz kutlamalarında başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden çok sayıda polis görevlendirildi.