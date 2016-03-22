Diyarbakır'da teröristlerin hain planı

Olay, bu sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, sabah işe gitmek için aracının yanına geldi. Her sabah yaptığı gibi bu sabah da aracına binmeden önce etrafını kontrol eden polis memuru, altına yerleştirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı bombayı fark etti.







Polis memuru, bunun üzerine durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Uzmanlar, daha sonra bombayı patlatmadan etkisiz hale getirdi. Bomba incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerken, polis memurunun dikkati olası bir faciayı önledi. Teröristlerin bombayı, aracın Emniyet Müdürlüğü’ne girmesiyle infilak etmeyi planladıkları da öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.