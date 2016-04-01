Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı PKK üstlendi

Saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, 300 kilo bomba yerleştirilen otomobili park ederken görüntüleri ortaya çıkan PKK'lı teröristin yaptığı tespit edildi.

Diyarbakır'da dün PKK'lıların bomba yüklü araçla, polis servis midibisüne yönelik düzenlediği ve 7 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, 300 kilo bomba yerleştirilen otomobili park ederken görüntüleri ortaya çıkan PKK'lı teröristin yaptığı tespit edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi, Bağcılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler bomba tuzakladıkları otomobili zırhlı polis servis midibüsü geçerken uzaktan kumanda ile patlattı. Saldırıda polis memurları Alper Zor, Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas Kaygusuz, şehit olurken 13'ü polis 27 kişi de yaralandı. Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili görülen 9 kişiyi gözaltına aldı.

300 KİLO BOMBA YÜKLENMİŞ

Bomba yüklü araçla yapılan saldırının ardından olay yerinde yapılan ayrıntılı incelemede, otomobile 300 kilo bomba yüklendiği belirlendi. Bomba yüklü aracı olay yerine park ederken görüntüleri ortaya çıkan PKK'lının da saldırıyı gerçekleştiren terörist olduğu tespit edildi.

Kimliğinin tespitine çalışılan teröristin, otomobili park ettikten sonra gizlendiği yerden servis midibüsü geçerken uzaktan kumanda ile bombayı infilak ettirdiğini söyleyen yetkililer, yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan kalleş saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. PKK'nın açıklamasında "31 Mart günü saat 1700'de Bağcılar mahallesinde... özel harekat polislerinin içinde bulunduğu bir konvoya yönelik sabotaj eylemi gerçekleştirmiştir" denildi.

Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yedi polis şehit olmuş, 13 polis ve 14 sivil olmak üzere toplam 27 kişi yaralanmıştı.