Emniyet, 3 terörist için teyakkuzda

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet ve istihbarat birimleri, IŞİD üyesi 3 teröristin sansasyonel bir eylem için kısa süre önce harekete geçtiğini tespit etti.

Eylem gerçekleştirmek üzere talimat aldıkları ileri sürülen 3 teröristin IŞİD'e bağlı etkin bir hücre içerisinde oldukları belirtiliyor.



IŞİD’li teröristlerin yakalanmamak için sahte kimlik kullandıkları vurgulandı. Fotoğrafları basın kurumlarıyla paylaşılan teröristlerin ’Mervan’ kod adlı Hacı Ali Durmaz, ’Abdüllatif Efe’, ’Sarı Yunus’ ve ’Muhammet Ali’ kod adlarını kullanan Yunus Durmaz ve ’Ebu cihat’ kod adlı Savaş Yıldız oldukları belirtildi