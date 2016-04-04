Emniyet 7 canlı bombanın peşinde

İstihbarat birimleri canlı bomba eylemi yapabilecek 7 kişiyi tespit etti. Muhtemel saldırılara karşı 81 ile uyarı yazısı gönderildi.

İstihbarat birimleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP/C adına canlı bomba ve silahlı eylem düzenleyebilecek kişilerin isimlerini belirledi. İsimleri tespit edilen kişilerin fotoğraflarıyla, ilgili birimler uyarıldı PKK adına ‘Tijda’ kod adlı Esin Yalçın’ın fedai tarzı eylem yapabileceği belirtildi. ‘Kayıp’ olarak arama kaydı bulunan Yaprak Yıldırım’ın canlı bomba eylemi hazırlığında olacağına dikkat çekildi. Cizre’deki çatışmadan yaralı kaçan Fadıl İlgen’in psikolojik sorunlar ve ailevi problemler yaşadığı, eylem yapabileceği bildirildi. DHKP/C terör örgütü mensupları Sevinç Bozdağ, Kerim Kaya, Bülent Uluada ve Vejdi Vedat Bingöl ile ilgili de saldırı uyarısında bulunuldu.(Habertürk)