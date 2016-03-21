Emniyet, bu 3 teröristin peşinde

Terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ve sansasyonel eylem planladıkları öne sürülen 3 teröristin yakalanması için emniyet Türkiye genelinde harekete geçti

Terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ve sansasyonel eylem planladıkları iddia edilen 3 teröristin yakalanması için tüm il emniyet müdürlükleri harekete geçti.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, emniyet ve istihbarat birimleri, DAEŞ üyesi 3 teröristin sansasyonel bir eylem için kısa süre önce harekete geçtiğini tespit etti.

Eylem gerçekleştirmek üzere talimat aldıkları ileri sürülen 3 teröristin DAEŞ'e bağlı etkin bir hücre içerisinde oldukları belirtiliyor.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan ve fotoğrafları basınla paylaşılan teröristlerin Hacı Ali Durmaz, Yunus Durmaz ve Savaş Yıldız oldukları bildirildi.