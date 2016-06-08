Emniyet'e bombalı saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, Mardin Midyat'taki terörist saldırıda ilk bilgilere göre bir polisin şehit olduğunu, iki vatandaşın yaşamını yitirdiği söyledi. Yıldırım, saldırıda 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. Saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK.



Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Batman istikametinden gelen bomba yüklü bir araç, Emniyet Müdürlüğü'ne girmek istedi. Durumu fark eden polisler ateş açınca patlama yaşandı. MOBESE görüntülerinin de aracın Batman yönünden geldiğini doğruladığı belirtiliyor.



YANGIN ÇIKTI, ARAÇLAR ALEV ALDI

Şiddetli patlamanın ardından silah sesleri duyuldu, patlayan araç nedeniyle yangın çıktı. Bölge geniş bir güvenlik çemberine alınırken, emniyet kaynakları, patlamanın ardından sıçrayan bazı parçaların bahçedeki polis araçlarının da infilak etmesine yol açtığını söyledi. Bölgede kamu kurumlarının lojmanları da bulunuyordu.



CANLI BOMBA İHTİMALİ

Teröristin bombalı araçla birlikte havaya uçtuğu, saldırının intihar saldırısı olduğu bildiriliyor.



DOKTORLAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Sağlık Bakanlığı, il genelinde çalışan doktorları görev başına çağırdı. Terör uzmanları ve savcılar da bölgeye doğru hareket etti. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda binada büyük hasar oluştu. Saldırı sonrası bölgedeki lojmanın ön cephesinde büyük hasar oluştu.



Patlama ve sonrasında çıkan çatışma nedeniyle ilçeye Mardin’den takviye birlikler sevkedildi.



SİVİLLERİN ÇOK YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE

Hain saldırının gerçekleştiği yer sivillerin de yoğun olduğu bir bölge. Bombalı aracın, daha önce terörist saldırılara karşı konulan bariyerlerin olduğu bölgede patladığı, içeriye giremediği belirtiliyor. Yaralılar arasında çok sayıda sivilin de olabileceği bildiriliyor.