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Emniyet otoparkında bombalı araç şüphesi

Polisi alarma geçiren ihbarın ardından şüpheli araç Kağıthane Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında çekildi. İncelemeler sürüyor.

Emniyet otoparkında bombalı araç şüphesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araç, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilen aracı incelemek üzere bomba imha ekibi çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen bir minibüs, polisin "dur" ihtarına uymadı. Bunun üzerine polis telsizlerinden aracın yakalanması için anons yapıldı. Kağıthane’ye gelen şüpheli araç, burada polis tarafından çevrildi. Sürücü gözaltına alınırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilen aracı incelemek üzere bomba imha uzmanı çağrıldı. Minibüs çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin minibüs üzerindeki incelemesi sürüyor.

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