Emniyet'te köstebek şüphesi

PKK’lı teröristlere karşı Güneydoğu’da operasyonlar sürerken, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polisin harekete geçmesinden bir gece önce sokaklarda hendek açılması ‘emniyette köstebek’ şüphesine neden oldu. Polis, operasyon bilgisinin örgüt militanlarına sızdırılma olasılığına karşı kendi içinde inceleme başlattı.

Bağlar ilçesine bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan 60 militanın sızdığı, Sur ve Cizre ilçelerindekilere benzer eylemler planladıkları istihbaratı alındı. Bunun üzerine Diyarbakır Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, operasyon için çalışma başlattı. 15 Mart gecesi saat 03.00’te PKK’lıların bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon planlandı ve tüm hazırlıklar tamamlandı.

BİR GÜN ÖNCEDEN EYLEM

Ancak operasyondan bir gün önce 14 Mart’ta PKK’lılar akşam saatlerinden itibaren Bağlar’ın çeşitli bölgelerinde barikat kurma, hendek kazma, tuzaklanmış bomba yerleştirme gibi eylemlere başladılar. Hemen ardından roketli ve silahlı saldırılar oldu, Dörtyol’da da araçlar yakıldı. Bölücü terör örgütü militanlarının eylem başlatması nedeniyle planlanan operasyon yapılamadı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ DENETİMİ ZOR

Bağlar’ın Kaynartepe Mahallesi ile Nükhet Coşkun ve Gürsel caddelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel harekât polisi ile Jandarma Özel Harekât ekipleri ortak operasyon başlattı. Bağlar’da yüksek binaların olması, havadan helikopter desteğini ve İHA’lardan görüntü alınmasını zorlaştırdı. Sur’un aksine kapatma noktalarının olmaması, bölgede çok sayıda giriş-çıkış noktasının bulunması nedeniyle de operasyonların daha zor şartlarda yürütüldüğü öğrenildi. İlçeye sızan PKK’lıların çoğunun da kapatma noktası bulunmayan yerlerden çıkarak tekrar kırsal bölgeye döndükleri belirtildi.



Operasyon bilgisinin önceden PKK’lılara sızdırıldığı şüphesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. İncelemede, operasyon hazırlığının içerden mi sızdırıldığı yoksa farklı unsurların mı örgütü bilgilendirdiği araştırılacak.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK’ya karşı 15 Mart gecesi için operasyon kararı alınırken, bir gün önceden teröristler hendek kazıp barikatlar kurdu, roketli saldırılar oldu. Diyarbakır Emniyeti, operasyon bilgisinin örgüte sızdırıldığı şüphesi üzerine inceleme başlattı.