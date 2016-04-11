En çok aranan PKK'lı öldürüldü

Tunceli kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Kutu Deresi ile Zel dağı eteklerinde 8 Nisan günü İHA’lar tarafından tespit edilen 15 kişilik bir PKK’lı grubu önce 2 adet F-15 savaş uçağı tarafından bombalandı, daha sonra nokta operasyonu düzenlendi.

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3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini, yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödül miktarı İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 4 milyon TL'ye kadar çıkabilecek.



Zel dağı eteklerinde yoğunlaşan çatışmalar sırasında PKK’lıların ölen ve yaralanan arkadaşlarını kaçırdığı, yine İHA’lar tarafından tespit edildi. Bölgede 9 Nisan günü akşam saatlerinde operasyon sona ererken, örgütün telsiz görüşmelerinden elde edilen bilgilerde çatışma sırasında ağır yaralanan 1 PKK’lının daha sonra öldüğü tespit edilmişti. Örgüte yakın bir internet sitesinde bugün yapılan açıklamada da bu bilgi doğrulandı.

TURUNCU LİSTEDE YER ALIYOR

Kutu Deresi Zel dağı eteklerinde yaşanan çatışmada öldürülen PKK’lının İçişleri Bakanlığı’nın başına ödül koyduğu ve en çok arananlar Turuncu listesinde yer alan ’Sefkan Dersim’ kod isimli 1988 Tunceli doğumlu Eren Top olduğu anlaşıldı. PKK’nın dağ kadrosunda 5 yıldır bulunan Eren Top’un, örgütün Tunceli bölgesinde üst düzey sorumlularından olduğu bildirildi.