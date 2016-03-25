Enver Aysever'den tepki çeken tweet

Türkiye ile İsveç arasında oynanan özel maçta seremoniye çıkan başörtülü Suriyeli çocuklar, Enver Aysever'i rahatsız etti.

A Milli Takımımız, Euro 2016 öncesi özel maçta Antalya'da İsveç'i ağırladı.

SAHAYA 22 SURİYELİ ÇOCUKLA ÇIKTILAR

Karşılaşmaya da her iki ülke takımının futbolcuları 22 Suriyeli çocukla birlikte çıkarken, Türkiye A Milli Takım oyuncuları üzerinde "Vatan Bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Seremoni sırasında takımların önünde üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak "Teröre karşı bir arada" yazan pankart yer aldı.





BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR ENVER AYSEVER'İ RAHATSIZ ETTİ

Seremoniye çıkan çocuklara arasında başı açık ve kapalı kızlar yer alırken, gazeteci Enver Aysever, başörtülü kızların olduğu seremoni fotoğrafını, "Küçücük çocukların saçından tahrik olanları ülkesi... Yazıklar olsun!!!" ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.