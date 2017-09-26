'Erdoğan'a ulaşamıyorum' demişti, cevap geldi

AB Bakanı Ömer Çelik, "Referandum kararı zaten bir faciadır. Kerkük'ün içine katılması da Mesut Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifidir" dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığını söyleyen Neçirvan Barzani'ye de sert çıktı. Çelik, "Ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyorsa demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız buna uygun bakmıyor demektir. Mesut Barzani, Neçirvan Barzani Türkiye ile direkt iletişim kanallarına sahip kimseler. Her zora düştüklerinde Türkiye yanlarında oldu. Neçirvan Barzani'ye şunu söylemek lazım. Neden bu kararı almadan önce Türkiye ile iletişim kurup da istişareler yapmadınız. Bu kararı almadan önce Türkiye'nin nasıl tepki göstereceğini neden ele almadınız. Bu kararla ilgili açıklama yapmadan önce neden Türkiye'ye gelip bir istişare içine girmediniz. O zaman yüzlerine daha detaylı şekilde görüşlerimiz aktarılırdı. Kararı aldıktan sonra biz ulaşmaya çalışıyoruz meselesi şimdiye kadar oluşturulan iletişim biçimine aykırı. İş işten geçtikten sonra Neçirvan Barzani'nin bu yaklaşımının olumlu bir katkısı olmayacaktır" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, A Haber gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

IKBY'deki referandumu değerlendiren Çelik, "Referandum kırılgan haldeki Irak'ta çatışmaları tetikler. Kerkük bir bakıma küçük bir Irak sayılır. Türkmenler ve Kürtler bir arada yaşıyor. Türkiye için önemli olan toprak bütünlüğü " dedi.

TÜRKİYE'NİN YAPTIRIMLARI NE OLACAK?

Yaptırımlara ilişkin de konuşan ve A-B-C planlarımız var diyen Çelik "Mesud Barzani, Neçirvan Barzani Türkiye ile direkt iletişime sahip kişiler. Neçirvan Barzani'ye neden Türkiye ile istişare yapmadınız demek gerekir. Neden Türkiye'ye gelip de istişareye girmediniz? Kararı aldıktan sonra biz ulaşmaya çalışıyoruz meselesi de şimdiye kadarki iletişime aykırı bir durum. Bunun çok kapsamlı A - B - C planları var. Türkiye ilk olarak kendi ulusal güvenliğini düşünerek bu girişimin ortaya çıkaracağı tabloyu izole edecektir" dedi.

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Çelik, "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır" diye konuştu.

AB MESAJLARI: MÜZAKERELERİ KESMEK ANLAMINA GELİR

Canlı yayında Almanya seçimlerinin sonuçlarını ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çelik, "Türkiye gibi büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle dondururuz ya da askıya alırız demek, o çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, müzakereleri kesme olarak algılarız. Bize şöyle denirse 'biz dondurduk, askıya aldık ama müzakereleri kesmedik' denirse; hayır, böyle bir kategoriyi kabul etmeyiz. Türkiye ile müzakereleri dondurmak ya da askıya almak müzakereleri kesmek anlamına gelir, onu öyle algılarız. Onu net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.