Erdoğan Bayraktar güvenlik görevlisini dövdü Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar dün akşam saatlerinde İstanbul Avrupa Konutları'nda güvenlik görevlisini darp etti...

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar dün akşam saatlerinde İstanbul Avrupa Konutları'nda güvenlik görevlisini darp etti...



Odatv'nin haberine göre eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın makam aracı dün 21.08'de İstanbul Halkalı'da bulunan Avrupa Konutları-3 sitesine geldi. Sitenin 3. giriş kapısına gelen Bayraktar'ın aracına kapıda bulunan güvenlik görevlisi kim olduğunu ve kime geldiğini sordu. Otomobilin şoförü soruya yanıt vermezken araçta bakanın olduğunu ve kapıyı açmasını söyledi. Güvenlik görevlisi siteye misafir gelenlerin kimliğini ve kime geldiğini öğrenmek zorunda olduğunu, ancak site sakininin onayının olması durumunda misafiri siteye kabul edebileceğini söyledi.



Bu yanıta karşılık önce Bayraktar'ın korumaları güvenlik görevlisini kulübenin camından dışarı doğru çekerek darp etti. Görevlinin direnmesi üzerine arabanın arka kapısından inen Bayraktar, koşarak güvenlik kulübesine girdi ve görevliye saldırdı. Güvenlik görevlisinin elindeki copu da alan Bayraktar, görevliyi copla da darp etti. Araya girenler olayı yatıştırmaya çalışırken bu sırada Bayraktar ve korumaları güvenlik görevlisine hakaret etti ve vurmaya devam etti. Dışarı çıkarılan Bayraktar, kulübenin camından copla tekrar güvenlik görevlisine vurdu.



Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından bakanlığı bırakmıştı. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) eski Başkanı da olan Bayraktar, AKP'den 24. Dönem Trabzon Milletvekiliydi.



Hürriyet