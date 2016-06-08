Eşi de terör saldırısında yaralanmış

Mardin’in Midyat İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 32 yaşındaki Nefize Özsoy’un kendisi gibi polis memuru olan Cumhur Özsoy'un da geçtiğimiz yıl Mardin’de teröristlerle çıkan çatışmada yaralandığı belirtildi.



Mardin Midyat’ta teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı saldırıda şahit düşen polis memuru Nefize Özsoy’un Edirne’deki baba ocağına ateş düştü. Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, evli ve 1 çocuk annesi olan polis memuru Nefize Özsoy’un acı haberini Şükrüpaşa Mahallesi, 168’nci sokak üzerindeki bir apartmanda oturan annesi Hafize, babası Süleyman Çetin’e verdi. Kızlarının şehadet haberini alan annesi, babası ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Apartmanın 4’ncü katındaki evden feryatlar yükseldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü’nce apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberinin yayılmasının ardından çevredeki yakınları aileye taziyeye gelirken, diğer evlerine balkonları da Türk bayraklarıyla donatıldı.



Edirne Valisi Günay Özdemir ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da eve gelerek aileye taziyede bulundu. Bir süre evde kalan Vali Özdemir çıkışta gazetecilere, "Ailemizin, Edirnemizin ve ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim inşallah böyle kötü olaylar bir daha yaşatmaz. Devlet olarak biz zaten, biliyorsunuz ki ben doğudan Kars’tan geldim. Bunlara fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.



POLİS EŞİ DE SALDIRIDA YARALANMIŞTI

Mardin’de şehit olan Nefize Özsoy’un, kendisi gibi polis memuru olan Cumhur Özsoy ile evli olduğu ve 4 yaşlarında bir kızları olduğu öğrenildi. Polis memuru Cumhur Özsoy’un da geçtiğimiz yıl Mardin’de teröristlerle çıkan çatışmada yaralandığı ve tedavi sürecinde Kırklareli’ne atandığı bildirildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinde görevli olan Cumhur Özsoy’un eşinin şehit olduğunu arkadaşlarından duyunca baygınlık geçirdiği ve ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



MİDYAT'TA TERÖRİSTLER ATEŞ AÇMIŞTI

Ağustos 2015'teki hain saldırı sonrası valilikten yapılan açıklamada, Midyat ilçesinde 21.30 sıralarında devriye görevi yapan ekibe silahlı saldırıda bulunulduğu ve hain saldırı sonucu 2 polis memurunun ağır yaralandığı belirtilmişti.



Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:



"Şüpheli bir aracı durdurmak isteyen devriye görevi yapan ekibimize, araçtan bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Abdullah Ümit Sercan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Cumhur Özsoy'un tedavisi sürüyor."

